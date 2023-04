Brand bij cacaobedrijf Westzaan onder controle

Met video Waarschu­wing voor enorme rookwolken in centrum Hamburg door grote industrie­brand

In de Duitse stad Hamburg woedt sinds zondagochtend vroeg een brand in twee loodsen. De brandweer waarschuwde de hele ochtend voor gevaarlijke rook en chemische stoffen in de lucht. ,,Het stadscentrum van Hamburg ziet zwart van de rook”, zegt een woordvoerder. 140 mensen in de directe omgeving zijn geëvacueerd.