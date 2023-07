Brand door explosie in flat Staalmeesterslaan Nieuw-West. ‘Ineens was er brand’

Natuur in Het Twiske niet verstoord door festival Lente Kabinet, oordeelt rechter

De vergunning voor Lente Kabinet in het beschermde natuur- en recreatiegebied Het Twiske is terecht verleend, oordeelt de rechter in een zaak die door natuurorganisaties was aangespannen. Het festival heeft volgens de rechter geen negatieve gevolgen voor de natuur. Stichting Hart voor Het Twiske laat het er niet bij zitten.