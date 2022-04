Brand in loods met afvalwagens van gemeente in Noord

Kort Amsterdams nieuws

De man die afgelopen maand werd gegijzeld in de Apple Store aan het Leidseplein heeft gisteren een heldenspeld gekregen van burgemeester Femke Halsema. Ook vier mensen die verstopt in een kast belangrijke informatie aan de politie doorspeelden, werden met een speldje geëerd. Halsema ontving de vijf in haar werkkamer in de ambtswoning en prees op Instagram hun daden. ‘Ongelofelijk moedig, ook al ziet hij zichzelf niet als held.’ De vijf hebben aangegeven dat ze anoniem willen blijven.

1 april