Brand in pand op Vijzelgracht na vuurwerkbom

De brand in het pand ontstond rond 03.00 na een grote explosie, die vermoedelijk werd veroorzaakt door een vuurwerkbom. De bom was bij de voorgevel van een van de panden aan de Vijzelgracht geplaatst. Volgens de politie is er direct na de explosie een persoon weggerend. Deze persoon wordt ervan verdacht het explosief tot ontploffing te hebben gebracht.

De afgelopen tijd vonden er meerdere explosies plaats in Amsterdam, waaronder één op het Kleine-Gartmanplantsoen bij Café in the City in het centrum, en één bij een huis aan de Emanzana, midden in een woonwijk. Onduidelijk is of de explosies verband met elkaar houden. Vrijdag pakte de politie een verdachte op in een onderzoek naar de explosies.