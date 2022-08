Brand na explosie in pand op Vijzelgracht in Centrum

De afgelopen tijd vonden er meerdere explosies plaats in Amsterdam, waaronder één op het Kleine-Gartmanplantsoen bij Café in the City in het centrum, en één bij een huis aan de Emanzana, midden in een woonwijk. Onduidelijk is of de explosies verband met elkaar houden. Evenmin is zeker of er sprake is van kwade opzet. Vrijdag pakte de politie een verdachte op in een onderzoek naar de explosies.