Brand op dakterras in Tweede Laurierdwarsstraat mogelijk veroorzaakt door sigaret

Nieuws Flitsbezor­ger Flink gaat ook in parken bezorgen

Flitsbezorger Flink breidt zijn bestelmogelijkheden voor klanten uit door ook in parken te gaan bezorgen. Vorige week nam de Amsterdamse gemeenteraad nog een motie aan om te onderzoeken of het mogelijk is flitsbezorging in ‘parken en andere plekken in de openbare ruimte’ te verbieden.