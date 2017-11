Brandbrief Amsterdam over uitbuiting studentenwoningen

De oproep is vervat in een brief aan de kersverse minister van Binnenlandse Zaken, ondertekend door wethouder Laurens Ivens (Wonen). Hij schrijft namens Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen.



De wethouders van deze steden wijzen Ollongren op de enorme huurprijzen die studenten moeten opbrengen, vanwege het tekort aan geschikte woonruimte. Ook in Amsterdam is het voor studenten veelal onmogelijk een woning te vinden, waardoor verhuurders kunnen vragen wat ze willen, er is altijd wel iemand die toehapt.



Stelselmatig uitbuiten

Ook zijn er verhuurders die hun kamerbewoners 'stelselmatig uitbuiten of intimideren.'



"Wij zien dat huisjesmelkers een maximale huur vragen tegen minimale rechten," aldus Ivens.