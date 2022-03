Broedende slechtvalken op Rijksmuseum te volgen via camera

Mysterie in het Vondelpark: waar is het tweede ooievaarsnest gebleven?

Slechtvalken broeden graag zo hoog mogelijk. Ze zoeken daarom hoge gebouwen in de stad op. In Amsterdam zitten acht paartjes slechtvalken. Dat heeft er ook mee te maken dat in de stad voedsel in overvloed te vinden is, zegt de Vogelbescherming: de stadsduiven.