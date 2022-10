Brug in Jordaan vernoemd naar Amsterdamse armoedebestrijder Berta de Vries

NieuwsBrug 128, voorheen bekend als de Anjeliersbrug, is dinsdag omgedoopt tot Berta de Vriesbrug. De Vries (1885-1959) was actief in de revolutionair-socialistische vrouwenbeweging en aanvoerder van het Aardappeloproer.

Volledig scherm Brug 128, voorheen bekend als de Anjeliersbrug, is dinsdag omgedoopt tot Berta de Vriesbrug. © Rob van den Berg

De brug verbindt de Lijnbaansgracht met het Marnixplein in de Jordaan, waar Berta de Vries werd geboren, trouwde en overleed. Kleinzoon Rob van den Berg (77) is de aanjager van de brugvernoeming. “Ik werd geboren op de dag dat opoe zestig jaar werd, in 1945 tijdens de Hongerwinter. Dat we een verjaardag deelden, zorgde voor een extra band. Ook al was ze geen warme oma zoals je die nu kent. Ze was áltijd bezig.”

De Vries was een groot deel van haar leven politiek geëngageerd. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 sloot ze zich aan bij de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), twee jaar later stapte ze over naar de radicalere Sociaal-Democratische Partij (SDP, later de CPH). Ook werd ze actief bij de Revolutionair-Socialistische Vrouwenbond.

In 1917 speelde ze als lid van het Amsterdamse Vrouwencomité tegen de Duurte een belangrijke rol bij het Aardappeloproer. Volgens geruchten hielden groenteboeren en welgestelden destijds in pakhuizen het volksvoedsel achter, terwijl er in de arbeiderswijken een tekort aan was. Een groep Jordanese vrouwen kwam daartegen in verzet, met De Vries voorop.

Volledig scherm Rob van den Berg als kind met zijn oma Berta de Vries. © Rob van den Berg

Amsterdamse speeltuinen

Vanaf 1934 zat Van den Bergs grootmoeder twintig jaar in het dagelijks bestuur van de Amsterdamse Speeltuinvereniging. “Ze organiseerde vakantiekampen voor kinderen en zorgde dat er 39 speeltuinen door heel Amsterdam kwamen,” vertelt kleinzoon Van den Berg. “Dat was bijzonder. Er was destijds nog helemaal niks voor kinderen om te spelen.”

Voor de CPH vervulde De Vries nog diverse bestuursfuncties en stelde ze zichzelf kandidaat voor de gemeenteraads- en Kamerverkiezingen. In 1934 nam ze deel aan het Jordaanoproer, een protest van (vooral) werklozen uit de Amsterdamse buurt. Ook was ze actief in de Internationale Rode Vrouwenhulp en het Wereldvrouwencomité tegen Oorlog en Fascisme.

Bij de onthulling waren dinsdag zo’n honderd mensen aanwezig, aldus De Vries’ kleinzoon.

