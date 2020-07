Burgemeester Halsema: ‘Vanaf dit weekend alcoholverbod op de Wallen’

Wel roept ze toeristen expliciet op om de Amsterdamse binnenstad in de weekenden te mijden. ,,Alsjeblieft, kom even niet. Doordeweeks blijft iedereen welkom, dan is het minder druk. Ik ga dit ook tegen de internationale persbureaus zeggen, want het is jammer dat ik door de vele buitenlandse toeristen een bezoek aan onze binnenstad nu voor dagjesmensen moet ontraden.”



Het Outbreak Management Team, de commissie van experts die het kabinet adviseert over de pandemie, wordt gevraagd mee te denken met Amsterdam vanwege het grote aantal bezoekers.



Halsema heeft begrip voor de wens, vooral onder winkeliers, om een mondkapje op straat te verplichten. Met burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wil ze hierover in gesprek met het kabinet. ,,Dit kan pas echt effectief zijn als je er landelijke afspraken over maakt.”



Net als vorig weekend is er de komende dagen ’s avonds eenrichtingsverkeer op de Wallen en kunnen straten en stegen tijdelijk worden gesloten als het te druk wordt. Ook op de uitgaanspleinen en in de Kalverstraat gelden weer aangescherpte regels. Extra handhavers en verkeersregelaars moeten erop toezien dat mensen zich eraan houden.