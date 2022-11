Burgemeester wil protest Greenpeace op Schiphol kunnen verbieden

Nieuws Amsterdam­se kerk veilt tatoeage van tatoeageko­ning Schiffma­cher voor goed doel

Een tatoeage ontworpen door Henk Schiffmacher, die door hemzelf op het lichaam van de hoogste bieder wordt geïnkt. Dat is de inzet van de veiling die vandaag is begonnen in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam. De opbrengst is voor slachtoffers van seksueel geweld.

