Camerabeelden liquidatie Reduan Bakkali veiliggesteld

De 41-jarige Reduan Bakkali werd donderdagochtend iets na 08.30 uur in zijn beletteringsbedrijf op de NDSM-werf doodgeschoten. De schutter deed zich voor als sollicitant. Voor zover bekend was Reduan Bakkali zelf op geen enkele manier actief in de onderwereld. Hij was vader van jonge kinderen.



Verklaringen

Dit nadat een week geleden bekend werd dat zijn broer verklaringen heeft afgelegd tegen de zogeheten Mocro-maffia.



Sinds bekend is geworden dat hij is overgelopen naar justitie, gaan in het criminele milieu hardnekkige geruchten dat zijn familieleden zullen worden vermoord uit wraak.



Het is voor zover bekend voor het eerst in Nederland dat een familielid van een kroongetuige om het leven wordt gebracht.



