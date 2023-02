Cameratoezicht in Vondelparkbuurt wegens drugshandel en uitgaansgeweld

Reportage Een veilige omkleed­plek in de Reguliers voor uitgaanspu­bliek: ‘Ik ben altijd bang’

Lang niet alle mensen van de regenboogcommunity voelen zich veilig genoeg om in hun uitgaanskleren over straat te gaan. Uitgaanspubliek kon zich zaterdagavond daarom voor en na het uitgaan omkleden in kapsalon WhoCares in de Reguliersdwarsstraat. ‘Ik ben altijd bang.’