Casper (29) zat tijdens straatruzie op tiener die ‘niets anders kon dan mes pakken’ en hem doodde: vrijspraak

Achtergrond Open dag bij tbs-kli­niek in Oost: ‘Achter het delict zit een mens met een verhaal’

Voor het eerst in vijf jaar organiseerde TBS Nederland zaterdag een open dag in tien forensisch psychiatrische inrichtingen in Nederland, waaronder Inforsa Amsterdam aan de Duivendrechtsekade in Oost. ‘Dit zijn niet alleen maar enge mensen.’