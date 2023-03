Casper Verheijen (29) zat tijdens straatruzie op tiener die ‘niets anders kon dan mes pakken’ en hem doodde: vrijspraak

Volledig scherm Casper Verheijen was een Nijmeegse topskater. Hij overleed in 2022 op 29-jarige leeftijd na een steekincident in Amsterdam. © Vïnïx Vlemmïx

Het ging op 18 januari vorig jaar mis in Amsterdam-Osdorp. Na een lange werkdag als dakdekker belandde Casper Verheijen uit Nijmegen daar in een straatruzie.

Met twee collega’s kwam hij terecht in een gevecht met drie tieners, uit Amstelveen (16), Amsterdam (16) en Uithoorn (15). Daarbij werd voormalig topskater Verheijen met een mes gestoken. Hij overleefde die steekpartij uiteindelijk niet.

Drama begint in coffeeshop

Volgens de rechtbank begon het drama met een bezoek van Verheijen aan een coffeeshop, samen met twee collega’s. Als een collega naar buiten loopt, spreken de tieners hem aan. De collega loopt door naar de auto, waarin twee andere collega’s zitten.

Als vervolgens ook Verheijen langs de tieners naar buiten loopt, ontstaat er een woordenwisseling. Wat er precies is gezegd, blijft onduidelijk. Maar volgens de rechtbank loopt Verheijen terug naar de tieners en maakt hij ‘een kopstoot dan wel kopstootbeweging’ richting een van de tieners. Die begint Verheijen te slaan, waarna deze volgens diverse getuigen zijn collega’s erbij roept of fluit.

‘Op snelle en agressieve wijze’

Verheijen pakt vervolgens een van de tieners, degene die hem later neersteekt, vast. Volgens de rechtbank kan achteraf niet meer worden vastgesteld of de tiener toen al een mes in zijn handen nam en ook niet of de tiener toen al geweld heeft gebruikt tegen Verheijen.

Wat wel vaststaat, is dat op enig moment Verheijen en de tieners op afstand van elkaar komen te staan, totdat de collega’s van Verheijen ‘op snelle en agressieve wijze’ aan komen rennen. De tiener wordt door zo’n collega tegen de grond gewerkt, waarna Verheijen hem op de grond houdt en slaat, terwijl zijn collega tegen het hoofd van de tiener begint te trappen.

De tiener roept nog ‘laat los, laat los’ en pakt tijdens de worsteling een mes uit zijn zak.

Hij steekt Verheijen drie keer: twee keer in de linkerarm, een keer in de linkerborst. Verheijen komt nog rechtop te staan, maar zakt vervolgens in elkaar. Hij wordt ter plekke gereanimeerd, per ambulance naar het AMC gebracht, maar overlijdt diezelfde avond nog.

Het Openbaar Ministerie sprak tijdens de rechtszaak van ‘een korte onoverzichtelijke vechtpartij’, waarbij de 15-jarige verdachte Verheijen drie keer met zijn mes heeft geraakt. Daarom wilde justitie dat hij een jaar lang naar de jeugdgevangenis zou gaan, waarvan zestig dagen voorwaardelijk. Maar de rechtbank in Amsterdam gaat niet mee in die eis, bleek maandag. De 15-jarige wordt vrijgesproken.

Gehandeld uit angst

Hoewel de rechtbank vaststelt dat de jongste verdachte Verheijen wel degelijk in zijn borst heeft gestoken met een mes, zou niet bewezen zijn dat de verdachte Verheijen ‘vol opzet’ wilde doden. Op het moment van steken zou Verheijen in het gevecht ‘boven op’ de verdachte hebben gezeten.

De rechtbank acht voldoende bewezen dat de verdachte heeft gehandeld uit angst. Hij had geen kans om weg te komen en het is aannemelijk dat hij vreesde dat het geweld tegen hem niet zomaar zou stoppen. Hij kon naar eigen zeggen niets anders doen dan zijn mes pakken, en daar is de rechtbank het mee eens. Het was volgens de rechtbank noodweer.

Tegen de twee andere verdachten waren door het Openbaar Ministerie taakstraffen geëist. Zij werden niet verdacht van het doodsteken van Verheijen, maar wel van openlijke geweldpleging. Ook zij zijn vrijgesproken. De rechtszaak vond achter gesloten deuren plaats omdat alle verdachten minderjarig zijn.

De rechtbank wijst er in de uitspraak op dat ook de twee collega’s van Verheijen die betrokken waren bij de vechtpartij fors geweld gebruikten tegen de verdachten. Dat zouden ze ook zelf verklaard hebben.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.