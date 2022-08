Celstraf voor drie jonge, vuurwapengevaarlijke Amsterdammers

Justitie wil 3 tot 4 jaar cel waarvan steeds een half jaar voorwaardelijk voor drie jonge Amsterdammers die begin februari 2022 in het Amsterdamse Bos een automatisch aanvalsgeweer plus drie pistolen bij zich zouden hebben gehad. Twee van hen showden volgens justitie nog meer ‘heftige wapens’ in een opruiende drillrapvideo.

Vlakbij werd de volgende dag een schoudertas gevonden met twee pistolen, plus een politiepetje dat hij blijkens camerabeelden van een benzinestation kort daarvoor had gedragen.

De drie, toen 23, 19 en 18 jaar, zaten in de nacht van 1 op 2 februari in een auto die een surveillerende agent opviel, op een afgelegen parkeerplaats op de westelijke kop van de Bosbaan, waar veel criminelen komen.

Terwijl hij de inzittenden controleerde, rende D.A. (toen 23) weg. Op zijn vluchtroute zou de volgende dag een pistool worden gevonden, met zijn dna er op. Hij had ook munitie bij zich. De auto reed tijdens de achtervolging van D.A. weg en werd even verderop met geopende portieren aangetroffen.

F.R. (toen 19) zat verstopt in de bosjes en gaf zich over uit angst voor de politiehond. Vlakbij werd de volgende dag een schoudertas gevonden met twee pistolen, plus een politiepetje dat hij blijkens camerabeelden van een benzinestation kort daarvoor had gedragen.

Aanvalsgeweer

In een zwarte tas in een ander bosje zat een automatisch aanvalsgeweer, waarvan A.A. (toen 18) uit Amsterdam-Zuidoost zegt dat hij die in bewaring had voor een ander wiens naam hij niet wil noemen. “Dat was heel stom en zal niet weer gebeuren,” zei hij vrijdag tijdens de behandeling van zijn strafzaak in de rechtbank. Zijn dna zat op die kalasjnikov, ook aan de binnenkant. In zijn slaapkamer vond de politie later zakjes munitie, ook bij de babyschoentjes van zijn dochter.

De recherche heeft sterk het idee dat de drie in vuurwapens handelden, maar kan dat niet bewijzen. Wel acht justitie bewezen dat alledrie de verdachten de vier aangetroffen vuurwapens samen ter beschikking hadden.

Tatoeage

Op een drillrapvideo herkende de politie, ook door vergelijking met verschillende sociale media, de twee jongste verdachten. In het filmpje zijn zeven vuurwapens te zien waaronder de in het bos aangetroffen wapens. Beide drillrappers hebben vuurwapens vast.

Volgens justitie is het F.R. die in de clip, gehuld in een bivakmuts en een kogelwerend vest, met een automatisch wapen schiet. De politie herkende de tatoeage op zijn linker onderarm. Hij draagt in het filmpje politiekleding. De beelden lijken deels in het Amsterdamse Bos te zijn gefilmd, waar uiteindelijk kogelhulzen zijn gevonden. Andere beelden zouden zijn geschoten in Amsterdam-Zuidoost, volgens justitie achter het huis van een broer van A.A.

Teksten

De drillrapvideo is volgens de officier van justitie opruiend – zowel door de gerapte teksten als door het schieten en dreigen met wapens. De drillrappers zetten hun volgers volgens de aanklager aan tot geweld. De officier citeerde volop teksten (‘the bullets will go through you’, ‘I will shoot right away’, ‘keep talking shit and you’ll get killed’, ‘in guns we trust’, ‘ik boss op jou voor je grote mond’ et cetera).

“U had zich beiden moeten realiseren dat u uw viewers aanzet tot geweld.” Tegen D.A. eiste de officier 3 jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het bezit van de vier vuurwapens en munitie. Zijn medeverdachten vorderde ze, vanwege het bezit van de belangrijkste wapens plus de opruiing en de heling van de in de drillrapclip gedragen politiekleding, 4 jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Vrijspraak

De advocaten van de verdachten vroegen ‘in elk geval vrijspraak’ voor het bezit van de andere vuurwapens dan de wapens die hard aan ze zijn te linken. Ze wezen op de jeugdigheid van de verdachten en vroegen de rechters rekening te houden met de belofte hun levens te beteren. A.A. ontkent dat hij in de drillvideo figureert, F.R. beriep zich voornamelijk op zijn zwijgrecht.

De rechtbank doet op 19 augustus uitspraak.

Op klemmend verzoek zijn in dit artikel bij uitzondering ook de voornamen van de verdachten tot initialen afgekort.