Chakir A. (19) bijna twee jaar de cel in voor handel in zware wapens

Omdat hij heel jong al met zware misdrijven in de weer is en ‘de intrinsieke motivatie’ ontbreekt om zijn leven te beteren en andere vrienden te kiezen, zag de rechtbank af van een deels voorwaardelijke straf.

‘8k’ voor een wapen

Volgens de rechtbank voerde Chakir A. afgelopen mei met een in zijn slaapkamer aangetroffen iPhone via berichtenservice Signal diverse chatgesprekken over het kopen en verkopen van wapens en over de prijzen daarvan. Een kennelijke handelaar vroeg hem in een bericht ‘8k’ – 8000 euro – voor een wapen. Een ander stuurde hem drie foto’s van vuurwapens, die volgens zijn berichten ‘allemaal schoon zijn’, dat wil zeggen: niet gebruikt voor eerdere misdrijven. Op ‘de priccas’, straattaal voor prijs, ‘wacht hij nog’. Kennelijk gaat het om doorverkoop.

Verder chatten de twee over de prijs voor een wapen met demper en over de vraag of zij er ook iets aan kunnen verdienen.

Een dag later stuurt Chakir A. dezelfde persoon twee foto’s, waarop drie vuurwapens staan. Opnieuw bespreken ze of de wapens ‘schoon’ zijn en wat ze kosten. Weer een dag later stuurt A. een bijlage met daarin afbeeldingen van vuurwapens, waarbij hij schrijft dat hij die samen met de ander kan kopen voor 11.000 euro. De ander vraagt wat zij er uiteindelijk voor kunnen krijgen. Enkele dagen nadien wisselt A. berichten met een derde persoon over het regelen van een vuurwapen en magazijnen.

Een wapendeskundige oordeelde dat de wapens op de gewisselde foto’s echt zijn. ‘Gelet op de aard, frequentie, duur en omvang van de chatberichten’ acht de rechtbank bewezen dat A. ‘een gewoonte heeft gemaakt’ van in elk geval pogingen tot wapenhandel. Ook veroordeelt de rechtbank hem voor het witwassen van vele dure spullen waarmee hij op foto’s poseert, omdat die van misdaadwinsten gekocht moeten zijn.

Wapens in tas

Hij wordt vrijgesproken van het bezit van 803 gram cocaïne. Het opmerkelijkst is de vrijspraak voor het bezit van de pistoolmitrailleur waarmee A. op een in zijn iPhone gevonden foto poseert. De rechters achten bewezen dat hij de jongen met ontbloot bovenlijf, gouden ketting en pet is, die het automatische wapen vast heeft, en ook dat het een echte pistoolmitrailleur is. De rechters kunnen echter niet voldoende vaststellen dat die foto’s op 9 juni 2022 in Amsterdam zijn gemaakt, zoals de officier van justitie op de aanklacht heeft gezet.

Daarom gaat hij op dat punt vrijuit.

Wel wordt hij veroordeeld voor het bezit van een patroonhouder, die op 5 januari op tafel lag in een huis aan de Postjesweg in Amsterdam-West. Daar was hij met vrienden. Hij heeft bevestigd dat hij patroonhouder in een tas heeft gestopt die twee anderen vervolgens buiten in de bosjes hebben verstopt. Dat hij wist dat in dezelfde tas ook een pistoolmitrailleur, andere patroonhouders en munitie zaten, achten de rechters niet bewezen. Hij wordt wel veroordeeld voor de kogel die na zijn arrestatie in zijn nektasje is gevonden.

De officier van justitie had vier jaar cel geëist, maar vanwege de vrijspraken legt de rechtbank een lagere straf op.

De vader van Chakir A. geniet een reputatie in het Amsterdamse criminele milieu en was al eens doelwit van een mislukte liquidatiepoging.