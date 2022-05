Change= dagvaardt Stichting !Woon vanwege kritisch artikel

Stichting !Woon is gedagvaard door verhuurder Change=. De stichting, die opkomt voor huurdersbelangen, heeft een kritisch artikel over de verhuurdersorganisatie gepubliceerd. Stichting !Woon stelt daarin dat Change= huurders die niet meewerken 'het moeilijk wordt gemaakt’.

Volledig scherm Change= locatie op het August Allebéplein in Amsterdam West. © Jean-Pierre Jans

In de dagvaarding schrijft Royce de Vries, advocaat van Change=, dat er ‘ernstig grievende beschuldigingen’ in het artikel staan die onvoldoende worden onderbouwd.

In het artikel schrijft !Woon dat diverse huurders bericht hadden ontvangen dat hun tijdelijke huurovereenkomst niet werd verlengd. Huurders die bezwaar hadden gemaakt tegen de hoge servicekosten, kregen volgens de stichting deurwaarders achter zich aan, en weer anderen kregen geen positieve huurverklaring, wat vaak nodig is om een nieuwe woonruimte te vinden. Ook werden van enkele bewoners de huurcontracten opgezegd. De stichting spreekt van een ‘gerucht’ dat medewerkers expliciet de opdracht kregen om het lastige huurders ‘moeilijk te maken’.

Hoge servicekosten

Change= is al jaren in conflict met huurders. Een rechter oordeelde vorig jaar dat de bewoners van een huurcomplex in Amsterdam Nieuw-West jarenlang onterecht ‘communitykosten’ hadden betaald, naast de kale huur en servicekosten. Volgens de rechter moesten alle kosten van Change= worden ondergebracht in de servicekosten én worden uitgesplitst.

Na de uitspraak schrapte Change= de communitykosten, maar verdrievoudigde de servicekosten. Het bedrijf dat behalve in Nieuw-West ook in Zuidoost en Utrecht in totaal 1700 woningen verhuurt, vertelde dat dit logisch was en dat de totale woonlast gelijk bleef. Maar volgens de bewoners heeft Change= tot op heden geen inzage gegeven in de kosten, bijvoorbeeld via facturen. Inmiddels maakt een aantal bewoners niet langer de gevraagde 166 euro aan servicekosten over, maar het oude bedrag à 50 euro. Dat heeft tot conflict geleid tussen de partijen. Nieuwe zaken staan op de rol bij de Huurcommissie.

Ralph Mamadeus

In de dagvaarding zegt advocaat De Vries dat Change= ‘netjes aan het vonnis’ van de rechter heeft voldaan en dat de netto woonlasten gelijk zijn gebleven. Het artikel wordt ‘zeer tendentieus en feitelijk’ onjuist genoemd. Vooral de passage over Ralp Mamadeus, de ceo van het bedrijf, valt verkeerd. Hij zou persoonlijk medewerkers aansporen om achter lastige huurders aan te gaan. Zijn naam is later op verzoek van Change= uit die passage verwijderd, maar de vijf dagen dat het zo online stond, hebben ‘op ernstige wijze de eer en goede naam’ van Mamadeus aangepast, staat in de dagvaarding.

Het bedrijf erkent wel in een aantal ‘zwaarwegende’ en ‘zeer uitzonderlijke’ gevallen de huurovereenkomst te hebben opgezegd. !Woon werd eerder gevraagd om een rectificatie, maar daar is volgens het bedrijf onvoldoende mee gedaan. Het artikel is daarom onrechtvaardig, meent Change=.

Mamadeus kwam nog geen week geleden in opspraak door een aflevering van het programma Boos van Tim Hofman. Hij zou vanuit aparte bv’s facturen naar Change= sturen voor zaken als internet, beveiliging en een huismeester. Deze worden doorberekend in de servicekosten aan bewoners. Maar doordat Mamadeus de facturen vanuit eigen bv's stuurt zonder specificatie, is niet na te gaan voor de bewoners of de kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn. En dat is wettelijk wel verplicht.

De zitting is maandag 9 mei om 13.30 uur.