Change= wint kort geding en mag pand in Nieuw-West blijven beheren

NieuwsChange= mag het wooncomplex van vastgoedinvesteerder CBRE in Nieuw-West blijven beheren. Die wilde van de beheerder af vanwege ‘de stroom aan negatieve berichtgeving’ over Change=, maar volgens de rechter had CBRE de beheerder ‘een redelijke’ termijn moeten geven om verbeteringen door te voeren.

CBRE, eigenaar van het pand aan het August Allebéplein in Nieuw-West, en Change= stonden vorige week tegenover elkaar in de rechtbank. Daar voerde de vastgoedinvesteerder een waslijst aan redenen aan waarom het van Change= af wil als beheerder van het wooncomplex met 498 studio's.

De investeerder zei reputatieschade te lijden door de ‘stroom aan negatieve berichtgevingen over Change= in de media en Kamerstukken waarbij de rode draad is dat Change= een onbetrouwbare partij is’.

Ook zou Change= betalingen aan zichzelf hebben verricht waar geen toestemming voor was en onterecht aan de servicekosten verdienen, waarover rechtszaken lopen met huurders. Daarnaast zouden mannelijke medewerkers van Change= vrouwelijke huurders lastigvallen en hun telefoonnummers in de administratie opzoeken om hen via WhatsApp te benaderen.

Trial by media

Op de zitting ging Change= nauwelijks op de beschuldigingen in omdat ze ‘niet waar zijn’. CBRE zou zijn mening vooral baseren op tendentieuze artikelen in de media. Ceo Ralph Mamadeus sprak van een trial by media, maar naar het onheus bejegenen van huurders werd wel onderzoek gedaan, zei hij. De advocaat van de beheerder stelde vooral dat Change= geen redelijke termijn van CBRE had gekregen om de problemen op te lossen.

Op dat punt gaat de rechter mee. CBRE mag in geval van een ‘ernstige nalatigheid’ of ‘opzettelijk wangedrag’ het contract ontbinden, maar had Change= ‘een redelijke termijn’ moeten geven om de problemen op te lossen.

De rechter onderschrijft dat CBRE ‘in de loop der tijd regelmatig aan Change= heeft laten weten dat zij het niet eens was met de handelingen’ van de beheerder, maar in de ontbindingsbrief die de investeerder stuurde naar Change= ontbreekt een duidelijke termijn ‘voor verbeteringen van haar prestaties’.

‘Tevreden’

Ook zijn de klachten van huurders die CBRE op de zitting aanvoerde ‘allemaal van na de ontbindingsbrief’, dus kon de brief daar niet op gebaseerd zijn. De rechter vindt het ook vreemd dat CBRE nu pas aan de bel trekt, terwijl er al langer negatieve publicaties in de media verschijnen over Change=. De investeerder vond dat eerder blijkbaar niet ‘zwaarwegend genoeg’ om het contract te ontbinden

Wilco van Renselaar, cfo van Change=, laat in een persbericht weten ‘tevreden’ te zijn met de uitspraak. ‘De rechter stelt vast dat niets van de verwijten overeind blijft. Dat hebben wij heel duidelijk aangetoond tijdens de zitting en de rechter gaat daar in mee.’

‘Het heeft ons verbaasd dat CBRE zo makkelijk meelift op verwijten die anderen maken, vaak om onzuivere redenen omdat wij een nieuwkomer zijn die de woningmarkt uitdaagt: hele goede studio’s voor hele fatsoenlijke prijzen,’ zegt Van Renselaar.

Strijd

De huurdersvereniging zegt ‘ontzettend teleurgesteld te zijn’ in de uitspraak, maar vindt dat in het vonnis ‘ook de situatie van huurders wordt erkend’. “Er lijkt vooral te zijn verloren op technische punten. Wij voelen ons daarom wel gesterkt in het voeren van onze strijd en geven zeker niet op.”

CBRE laat via een woordvoerder weten geen commentaar te willen geven ‘maar zich eerst te richten op het bestuderen’ van het vonnis.

