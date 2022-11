Chinese concurrent Tesla opent in Leidsestraat showroom in pand Abercrombie & Fitch

NieuwsDe Chinese autofabrikant Nio opent volgend jaar een showroom in de Leidsestraat, op de plek waar nu nog kledingmerk Abercrombie & Fitch zit. Daarmee geeft de fabrikant van elektrische auto’s een duidelijk signaal af dat hij vastbesloten is de Europese markt te veroveren.

Het pand op de hoek van de Leidsestraat en de Keizersgracht waar Nio de showroom gaat openen. © Het Parool

Nio is te beschouwen als de Chinese concurrent van Tesla. Na Oslo is Amsterdam de tweede Europese stad waar nu een zogenoemd ‘Nio House’ komt. In totaal heeft Nio 84 van dit soort plekken over de hele wereld, waarvan de meeste in China.

De winkel moet meer zijn dan alleen een showroom. Want waar op de begane grond vier type auto’s te zien zijn, komt er op de hoger gelegen verdiepingen onder meer een yogacentrum, restaurant en werkplekken voor leden van Nio.

Nio geeft daarmee een belangrijk signaal af dat het vastbesloten is een flinke voet aan de grond te krijgen in Europa. De markt rond elektrische auto’s wordt snel volwassen en dat betekent een harde strijd om bekendheid en marktaandeel.

Het openen van showrooms op beeldbepalende plekken is een onderdeel van die strategie. Zo had Tesla een paar jaar een plek in de P.C. Hooftstraat en zat Mini in het Hirschgebouw aan het Leidseplein.

300.000 elektrische auto’s

In totaal rijden er nu zo’n 300.000 elektrische auto’s op de weg in Nederland. Dat zijn er 60.000 meer dan vorig jaar. Waar traditionele automerken ook eigen elektrische auto’s ontwikkelen, komen vooral vanuit China ontzettend veel nieuwe merken op. Hoewel voor velen nog onbekend zijn sinds kort naast Nio ook de Chinese merken Aiways, Xpeng en MG actief in Nederland.

Eerder deze maand kondigde Nio al aan drie nieuwe modellen elektrische auto’s op de markt te brengen in Europa. Opvallend daarbij is dat Nio experimenteert met het wisselen van accu’s, waardoor gebruikers niet hoeven te wachten om de auto op te laden.

Vanaf februari begint een grote verbouwing aan het pand in de Leidsestraat. Verwacht wordt dat het Nio House medio 2023 opengaat.

Daarmee verdwijnt kledingmerk Abercrombie & Fitch vooralsnog uit Amsterdam. In 2013 openden zij in de Leidsestraat hun enige filiaal in Nederland. Onduidelijk is nog of het merk na februari überhaupt nog in Nederland blijft.