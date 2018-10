Coalitie zoekt oplossing voor leegloop Tolhuistuin

Er wordt woensdag een motie ingediend in de commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering.



In de motie van de PvdA, die wordt ondertekend door de SP, GroenLinks en D66, staat dat 'alle mogelijke middelen' ingezet moeten worden om te voorkomen dat de instellingen vertrekken en de Tolhuistuin als cultuurhuis verloren gaat.



Op het voormalig laboratorium van Shell, sinds 2014 een broedplaats voor creatief talent, huizen ongeveer veertig bedrijven: van theatermakers, tekstschrijvers, beeldend kunstenaars tot een hiphopschool. De huur, die momenteel 55 euro per vierkante meter is, wordt met ingang van juni 2019 verdubbeld naar 120 euro per vierkante meter.



Gesprek

Vijf bedrijven zijn daardoor al vertrokken uit de Tolhuistuin. Meer dan de helft heeft aangegeven ook weg te gaan en is op zoek naar een nieuwe plek, zegt Marjo van Schaik van de Stichting Tolhuistuin en hoofdverhuurder. "Onze toekomst staat op de tocht. Dit betekent mogelijk het einde voor de Tolhuistuin."



Ze is nog in gesprek met de gemeente. "Het gehele complex is van het stadsdeel overgegaan naar het gemeentelijk vastgoedbedrijf. Ze zijn strak in hun eisen. We moeten een plan maken waarin staat hoe we die huurverhoging doorvoeren. Dat wordt een mission impossible. Juist dit soort bedrijven hebben niet veel geld te spenderen."



De Amsterdamse Kunstraad ondersteunt de Tolhuistuin.