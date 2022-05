Coalitieakkoord en nieuwe wethouders Amsterdam vandaag gepresenteerd: dit weten we nu al

Nieuws Zangeres Glennis Grace voor de rechter om geweld en mishande­ling in Jumbo

Zangeres Glennis Grace staat op 26 oktober voor de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie dagvaardt de 43-jarige zangeres op verdenking van openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade in een supermarkt in Amsterdam.

19 mei