Coalitieakkoord in Amsterdam dichtbij, stad roept hulp van banken en regering in

De hoge ambities van de stad – de energietransitie, het aanpakken van de woningmarkt en de groeiende ongelijkheid – schuren met de beperkte financiële middelen. Het is een van de redenen dat de partijen er nog niet uit zijn: niet alles kan, en er is wel veel beloofd. In de laatste weken gaat het dan ook vooral om de verdeling van geld. Volt-lijsttrekker Juliet Broersen verzocht, samen met de andere oppositiepartijen DENK, JA21 en BIJ1, om meer inzicht in de manier waarop de keuzes worden gemaakt en hoe de raad daarbij betrokken kan worden.

“Een feestje om even terug te zijn,” noemde Lodewijk Asscher zijn bijdrage in de raadscommissie. Van 2006 tot 2012 was hij wethouder in de stad. Asscher wist vervolgens niet veel te melden. Hij sprak de verwachting uit dat de raad een belangrijke rol krijgt in het meedenken over het coalitieakkoord.