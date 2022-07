Coffeeshop Roots in Zuidoost doelwit van schietpartij

Opnieuw cameratoe­zicht bij badhuis Smaragd­plein in Diamant­buurt na overlast van jongeren

De gemeente stelt opnieuw cameratoezicht in rondom het Smaragdplein in de Diamantbuurt in Zuid. Door buurtbewoners wordt er veel overlast ervaren van jongeren. Met het cameratoezicht hoopt de gemeente dat de rust terugkeert in de buurt. Eind vorig jaar werden de camera’s nog weggehaald.

13 juli