Concert in Paradiso of Melkweg? 6x hier eet je van tevoren

NieuwsVanavond staat een concert op het programma. Waar eet je van tevoren een snelle hap die ook nog eens heel lekker is? Of, als je meer tijd hebt: waar in de buurt ga je uitgebreid tafelen?

Volledig scherm Aan de Prinsengracht (494) is een tweede vestiging van de Biertuin geopend. © Dingena Mol

Snelle hap

1. Xi’an Delicious Foods

4 minuten lopen

De Lange Leidsedwarsstraat is niet bepaald het epicentrum van culinair Amsterdam, zou je denken. Maar wie weet waar je moet zijn, wil nooit meer anders. Zoals bij Xi’an Delicous Foods, waar je handpulled noodles eet die hun oorsprong vinden in de Chinese provincie Szechuan. Bestel vooral de populaire vegetarische noedels in hete olie en een portie dumplings en blus het geheel af met een Tsing Tao biertje. Razendsnel bereid, succes gegarandeerd.

Lange Leidsedwarsstraat 21H

2. Mr. Blou I Love You

13 min lopen

Heb je iets meer tijd, loop dan de Marnixstraat in. Ter hoogte van de Elandsgracht zit aan je linkerhand de kiosk van Mr. Blou, waar sinds de opening in 2017 steevast klanten in de rij staan voor zijn falafelwrap met avocado, munt, daikon, limoensap, granaatappel en tahinisaus. Faycal Souid, zoals Mr. Blou in het dagelijks leven heet, chefte hiervoor in Bridges en Okura, maar miste het contact met klanten. Daar bracht zijn vrolijk versierde veganistische kiosk verandering in: met aanstekelijk enthousiasme begroet Souid vanuit zijn open keuken om de haverklap voorbij fietsende vrienden, klanten en alles daartussenin.

Elandsgracht 150

Even zitten

3. Full Moon Garden

3 minuten lopen

Eerst dimsummen, dan uitbuiken in een concertzaal. Klinkt als een goed plan? Dat is het zeker. Full Moon Garden is een verborgen oase van rust boven de McDonald’s aan de Leidsestraat. Terwijl het winkelende publiek zich beneden een weg baant door de drukke winkelstraat, geniet je van goede gestoomde dumplings en kunnen eters met lef zich vergapen aan vissenkop en kippentenen met zwarte bonensaus. Niet voor niets werd Full Moon Garden in Het Parool beoordeeld met een dikke 7,5.

Leidsestraat 95

4. De Biertuin

5 minuten lopen

De Biertuin is een typisch gevalletje what you see is what you get: meer dan honderd verschillende soorten bieren op tap en fles en een bourgondisch menu dat het bier complementeert: een half boerderijkippetje, ribs, burgers en vooruit, een salade. Of zoals restaurantrecensent Hiske Verprille een aantal jaar geleden in Het Parool schreef: voor een doordeweekse schranspartij is De Biertuin heel erg prima: vrolijk, voordelig en onpretentieus. Handig om te weten voor toevallige passanten of late beslissers: de Centrum-vestiging is groter dan de vestigingen in Oost en West, met een overkapte binnentuin en lange biertafels.

Prinsengracht 494

5. Taste of Culture

3 minuten lopen

Het was lang een goedbewaard geheim: bij Taste of Culture kun je tot diep in de nacht bier uit pitchers drinken en eet je er volgens chef Joris Bijdendijk de beste pekingeend van de stad. Het was een van de tien favoriete restaurants van wijlen Johannes van Dam. Met een duizelingwekkend menu met meer dan honderd gerechten (waaronder ook veel vega opties) is er voor ieder wat wils.

Korte Leidsedwarsstraat 139-141

Uitgebreid tafelen

6. Buffet van Odette

7 minuten lopen

Buffet van Odette mag met recht een klassieker genoemd worden. Overdag kun je jezelf tegoed doen aan de bekende truffelkaasomeletten, na de lunch aan een aperitivo met charcuterie en ‘s avonds aan een wisselend menu maar mét vaste klassiekers als oeufs mayonaise en ravioli. En als je geluk hebt, scoor je een plekje op het zonnige terras.

Prinsengracht 598