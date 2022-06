Concert Rolling Stones in Johan Cruijff Arena op laatste moment geannuleerd

NieuwsHet concert dat de Rolling Stones maandagavond in de Johan Cruijff Arena zouden geven is geannuleerd. De 78-jarige zanger Mick Jagger testte vlak voor aanvang van het concert positief op corona.

De eerste mensen stonden al op het veld van de Johan Cruijff Arena om The Rolling Stones misschien wel voor de laatste keer in Nederland aan het werk te zien. Rond 18.00 uur kregen ze te horen dat het niet doorging. Het concert zou om 20.45 uur beginnen. Volgens de concertorganisator komt er een nieuwe datum. Gekochte kaarten voor de show blijven geldig.

De 31-jarige Falk Mulder stond als barmedewerker achter de bar toen werd omgeroepen dat het concert niet doorging. “Sommigen dachten dat het een slechte grap was, maar dat was dus niet zo,” zegt hij. Collega’s van hem die al bij de soundcheck om 17.00 uur aanwezig waren, zeggen dat de stem van Jagger niet optimaal klonk. Waarschijnlijk kwam dit door de coronaklachten. Mulder heeft fans uit allerlei landen gezien, zegt hij. “Ik heb Duitsers en Engelsen gesproken, die moeten nu ook weer terug. Voor hen is het wel extra zuur.”

‘Draai maar weer om’

Greet Oostweegel (59) en Jeroen van der Meer (61) zijn uit Amstelveen op de fiets naar de Arena gekomen. Onderweg hoorden ze het slechte nieuws. Greet: “Mijn dochter belde en zei: ‘Nou, draai maar weer om, mam, het gaat niet door.’”

Toch zijn ze doorgefietst. Met een milkshake in de hand slenteren ze nu rond de Arenda, net als veel andere teleurgestelde fans. Ze dragen allebei een Stones-shirt. Greet kocht dat van haar tijdens de Voodoo Lounge Tour van 1994/95. “Ja, wij zijn al lang fan,” zegt Jeroen. “Ik was er ook bij toen ze in 1982 in De Kuip optraden.”

Hij verheugde zich voor de Arena-show vooral op Out of Time. “Een heel oud nummer, uit de jaren zestig nog, maar dit is de eerste tournee waarop ze het spelen.”

You can't always get what you want

Voor vader en zoon Felix en Ronald (73 en 25, willen niet met hun achternaam in de krant) is het niet doorgaan van het concert een wel heel grote domper. Ronald is er speciaal voor overgekomen uit Canada, waar hij werkt op een melkveehouderij. Felix: “Dit was zijn verjaardagscadeau voor mij: samen naar de Stones. Ik ben al zestig jaar fan.” Ronald: “Mijn vader draaide áltijd muziek van de Stones. Zo ben ik ook besmet geraakt.”

Vanuit Abbekerk in Noord-Holland reisden ze vandaag naar Amsterdam. Ronald: “In de trein hoorde ik een vrouw zeggen: ‘Het is toch niet waar!’ Op dat moment belde mijn moeder met het slechte nieuws.” En nu? “Eerst maar een bier,” zegt Roland.

Vader heeft er niet veel vertrouwen in dat de Stones het concert nog eens komen inhalen. “Hoe oud is die Jagger wel niet? Ik denk dat dit het was.” Waarna hij een toepasselijk Stoneslied inzet: You can’t always get what you want.

Veiligheid voorop

In een statement schrijft de band dat Jagger vlak voordat de band arriveerde in het stadion symptomen van corona kreeg. De band zegt de annulering te betreuren, maar stelt de veiligheid van publiek, muzikanten en crew voorop.

Jagger plaatste zondag nog een filmpje op zijn sociale mediakanalen waarin hij zei blij te zijn weer in Nederland te zijn voor een optreden in het ‘Ajaxstadion’.

Het concert van maandagavond maakt deel uit van de Europese SIXTY tournee, die samenvalt het 60-jarig bestaan van de Rolling Stones. Het zou de eerst keer in vijf jaar worden dat de Britse band weer in Nederland zou optreden.

Voor fans in Zwitserland is het nu de vraag of het concert van vrijdag in Bern door kan gaan. De Zwitserse stad is na Amsterdam de volgende halte voor de Stones. Op 21 juni staat er een optreden in Milaan op het programma voor de groep, op 25 juni is de band in Londen.

Tot het afgelaste optreden in Amsterdam verliep de SIXTY Tour voorspoedig. Critici waren ook zeer te spreken over de optredens. De Engelse krant The Times beloonde het openingsconcert in Madrid, op 1 juni, met vijf sterren. Voor het concert dat The Stones vorige week gaven in Liverpool had ook The Guardian het maximale aantal sterren over.

