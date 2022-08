Conductrices belaagd en bespuugd op station Amsterdam Amstel

Nieuws Groningen wil zijn Herepoort terug: ‘Doodzonde dat onze Arc de Triomphe in Amsterdam staat’

Een groep Groningers wil de Herepoort terug. In 1878 brak de stad de poort af vanwege ruimtegebrek. Zeven jaar later werd hij onder leiding van architect Pierre Cuypers weer opgebouwd in de tuin van het Rijksmuseum. ‘Nu is er weer genoeg ruimte voor in Groningen.’

