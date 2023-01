Conflict in Amsterdamse Poort over broodnodige promotie loopt hoog op: ‘19.000 euro voor Vrijgezellendag?’

Reportage Optimisten geloven: World of Food keert terug als foodcourt 2.0, al kost het tijd

World of Food in de voormalige parkeergarage Develstein in Amsterdam-Zuidoost stopt later dit jaar in de huidige vorm. Optimisten hopen op een sterkere terugkeer in strakke nieuwbouw. Tot die tijd wordt het overleven voor de koks en cateraars uit alle windstreken.

4 januari