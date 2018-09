L. was sindsdien voortvluchtig, maar heeft zich woensdag bij de politie gemeld en staat net als de acht andere verdachten vanaf dinsdag voor de rechter in een strafproces waarvoor zes dagen zijn uitgetrokken. Abdelghafour L. is al lang een goede vriend van Benaouf A. Hij zou de coördinator van de ontsnappingspoging zijn geweest waarbij 'Ben' zich door de helikopter van de luchtplaats zou laten oppikken via een autoband aan een touw. Doodgeschoten De Colombiaanse helikopterpiloot Alvaro G.B. heeft L. aangewezen als degene die hem instrueerde. Toen hij wilde afzien van de ontsnappingspoging omdat hij die bij nader inzien te gevaarlijk vond, zou L. de helikopterpiloot onder druk hebben gezet alsnog door te zetten.

De door op de vlucht doodgeschoten Aaros is een neef van L. en was door hem geworven.



Trouwste bezoekers

In februari 2013 was L. met de toen voortvluchtige Benaouf A. en nog een vriend gearresteerd in Rotterdam. A. werd toen gezocht voor het aansturen van de liquidatie van de Amsterdams-Marokkaanse crimineel Najeb Bouhbouh in oktober 2012 in Antwerpen.



Sinds 'Ben' was gearresteerd en veroordeeld tot twaalf jaar voor de liquidatie van Bouhbouh was L. één van zijn trouwste bezoekers in de gevangenis.



Advocaat Robert Malewicz van Abdelghafour L. wil nog niets zeggen over de zaak en de rol waarvan justitie L. beschuldigt.



