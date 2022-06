Coronavirus in opmars in Amsterdam: aantal positieve testen in een maand tijd verviervoudigd

Dat blijkt uit cijfers van de officiële GGD-locaties. Zelftesten thuis zijn niet meegerekend, dus het werkelijke aantal kan nog hoger zijn. De stijging in veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt duidelijker als deze cijfers worden afgezet tegen die van de afgelopen maand. Op 25 mei waren er 117 positieve testen: in een maand is het aantal dus bijna verviervoudigd.

Landelijke stijging

In de afgelopen zeven dagen zijn 30.532 positieve tests geregistreerd. Voor het eerst sinds 17 april komt dat totaal boven de grens van 30.000 gevallen uit. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 4361 gevallen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de 27e dag op rij. Eerder deze week waren er nog 26.462 positieve tests in één week. In twee weken tijd is het niveau ongeveer verdrievoudigd.