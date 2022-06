Crimineel Henk ‘Zwarte Cobra’ Rommy wordt vrijgelaten

NieuwsDe Amsterdamse rechtbank laat de bekende Amsterdamse crimineel Henk Rommy (71) vrij. Hoewel de ‘Zwarte Cobra’ er nog steeds van verdacht wordt de opdrachtgever te zijn van een dubbele moord in 1993, mag hij zijn proces in vrijheid afwachten.

Volledig scherm © privebeeld

De zaak uit 1993 draait om de moord op diamantair en drugshandelaar Henie Shamel en diens vriendin Anne de Witte. Beiden werden in de nacht van 8 op 9 mei 1993 in Antwerpen beschoten door twee schutters, terwijl ze in de auto voor Shamels huis zaten. Het tweetal stierf enkele dagen later aan hun verwondingen.

Getuigen uit het criminele milieu vertelden destijds bij de recherche dat ‘een langslepend conflict’ tussen Shamel en de bekende Nederlandse crimineel Henk Rommy, rond een onderschept hasjtransport, ten grondslag lag aan de dubbele moord. Shamel eiste zo’n 1,7 miljoen gulden van Rommy, die hij voor het verlies van de drugs verantwoordelijk hield. Rommy zou uiteindelijk hebben besloten Shamel te laten liquideren. De prijs: 150.000 gulden, en dus goedkoper dan betalen.

Passageproces

De dubbele moord maakt onderdeel uit van het grote liquidatieproces Passage. Daarin zijn eerder vijf andere verdachten veroordeeld wegens hun aandeel in de dubbele moord in Antwerpen. Het gaat om de twee schutters, een chauffeur en Jesse R. en ‘Moppie’ R., die de moord hebben georganiseerd. Drie verdachten kregen levenslang.

De 71-jarige Rommy geldt als een oudgediende in het Amsterdamse criminele milieu. Hij kon niet eerder voor deze zaak worden vervolgd, omdat hij in de Verenigde Staten een lange gevangenisstraf uitzat voor xtc-handel. Nadat hij die had uitgezeten werd hij, in januari 2021, overgebracht naar Nederland. Hier moest hij nog een celstraf van veertien maanden uitzitten voor een drugszaak uit 2001.

In augustus vorig jaar werd Henk Rommy in zijn cel aangehouden voor de dubbele moord in Antwerpen. Hij ontkent ook maar iets met de moord te maken te hebben gehad. Volgens zijn advocaat Mark Teurlings was de opdrachtgever van de moord de in 2020 overleden crimineel Stanley Kai Esser.

Broze gezondheid

Teurlings vroeg de rechtbank donderdag tijdens een tussentijdse zitting om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen. Daarbij werd onder meer aangevoerd dat de gezondheid van Rommy broos is. Zo kampt hij met hartproblemen.

De dubbele moord is inmiddels 29 jaar geleden. De Amsterdamse rechtbank is van mening dat de moord op Shamel en Witte de samenleving nog altijd beroert. Desondanks verwacht de rechtbank dat de behandeling van de strafzaak nog geruime tijd op zich zal laten wachten. In de woorden van de rechtbank: ‘een onherroepelijke rechterlijke beslissing over de verdenking is niet op korte termijn aan de orde’.

Henk Rommy mag daarom zijn proces in vrijheid afwachten. Aanstaande maandag wordt hij op vrije voeten gesteld. Advocaat Mark Teurlings, die Rommy al lang bijstaat, is opgetogen over de beslissing. “Ik heb mijn cliënt net gesproken. Hij belde me en zei: ‘ik kom zeker weer niet vrij hè?’ Toen kon ik eindelijk zeggen: ‘Dit keer wel Henk’.