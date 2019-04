Crowdfundingsactie voor The Seafood Shop

In één dag is al bijna 4000 euro opgehaald.Met de crowdfundingsactie hoopt Erwin Bakkum 50.000 euro op te halen. Het bedrag dat de eigenaren denken nodig te hebben voor een gang naar de rechter, om zo een definitieve sluiting te voorkomen.



'Wat de gemeente Amsterdam nu doet is echt onbegrijpelijk. Hebben we eindelijke een mooie kwalitatieve winkel in de Leidsestraat, moet die sluiten,' schrijft Bakkum.



Toeristen

Dinsdag kreeg de familie Visscher, eigenaar van The Seafood Shop, van het stadsdeel te horen dat er definitief geen vis meer mag worden verkocht voor consumptie ter plaatse. Het stadsdeel wil zo voorkomen dat winkels in de binnenstad zich alleen maar op toeristen richten.



Daarop lieten de eigenaren weten de winkel te moeten sluiten. "Want geen enkele viswinkel kan de huur nog betalen als klanten niet ook een haring of kibbeling ter plekke mogen eten."



Overrompeld

De familie laat weten overrompeld te zijn door alle steun en reacties die ze hebben ontvangen. Vanmorgen waren er al 153 donaties gedaan. "Het is hartverwarmend om te lezen dat er zoveel bereidwilligheid is om ons te steunen.