Cruquius in Oostelijk Havengebied is aangename woonwijk met gadgetarchitectuur

indebuurt.nl Doen dit weekend in Amsterdam: IJhallen, gratis ritje met histori­sche tram, kinderdis­co en meer!

Heb jij zin om er even lekker op uit te gaan dit weekend in Amsterdam? Dat komt mooi uit want er staat een bomvol weekend op je te wachten. Zo kun je struinen op de IJhallen, een gratis ritje met de historische tram maken, de nieuwe fietsenstalling bewonderen én nog naar Robbie Williams in Ziggo Dome. Lees snel verder.

28 januari