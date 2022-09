D66-raadslid Daniëlle de Jager stopt halfjaar na verkiezingen

Amper een halfjaar na de verkiezingen stopt D66-raadslid Daniëlle de Jager. Het raadswerk is volgens haar nu niet te combineren met haar werk en jonge gezin. De Jager geldt als het financiële geweten van haar partij en was onder meer betrokken bij de coalitieonderhandelingen.

Volledig scherm Daniëlle de Jager. © Sander van der Torren

In een reactie laat De Jager weten dat de keuze haar zwaar valt. “Ik hou van raadswerk, maar het werd in combinatie met mijn werk bij de Autoriteit Financiële Markten en mijn gezin met twee kleine kindjes gewoon te veel.”

De Jager is sinds 2018 actief in de Amsterdamse politiek en sinds 2021 raadslid. Bij de vorige verkiezingen kreeg ze als nummer twee 12.294 stemmen, net iets minder dan lijsttrekker Reinier van Dantzig (15.537).

Ze baalt dat ze nu al stopt, maar vindt niet dat ze vooraf beter had moeten inschatten of alles te combineren was. “Ik was en ben er eigenlijk best wel van overtuigd dat het gewoon kan. Ook vrouwen met kinderen kunnen hun ambities nastreven, worden profvoetballer of burgemeester.”

“Maar misschien heb ik voor mezelf een beetje onderschat hoe en of ik alles kon combineren,” aldus De Jager. “En uiteindelijk hebben kiezers vooral veel aan een raadslid dat er vol voor kan gaan.”

Ook laat ze in haar ontslagbrief weten dat ze het bevallings- en geboorteverlof te kort vindt. ‘In de gemeenteraad is het niet mogelijk dit uit te breiden (...) waardoor je met een baby van 10 maanden oud alweer mag aantreden.’

Gemis voor de partij

Het is een flink gemis voor de partij, zo vlak voor de presentatie van de nieuwe begroting en de daaropvolgende debatten. De Jager stond bekend om haar kennis van de gemeentefinanciën en was daarnaast nauw betrokken bij de coalitieonderhandelingen van haar partij. Ook voerde ze het woord op erfpacht en zette ze zich in voor toegankelijke voorschoolse educatie. Ze wordt opgevolgd door Anne Wehkamp, die nu al fractievertegenwoordiger is.

Bij de volgende raadsvergadering op 14 september neemt De Jager afscheid. De deur naar een eventuele terugkeer hoopt De Jager wel op een kier te houden. “Mijn ambitie blijft. Wie weet vind ik mijn weg terug naar de raadszaal.”

Niet het eerste raadslid dat vertrekt

De Jager is niet het eerste raadslid dat sinds de verkiezingen van afgelopen maart de raad al heeft verlaten. Zo werd Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) eind juni geïnstalleerd als wethouder in Amersfoort en kersvers raadslid Sandra Doevendans (PvdA) werd stadsdeelbestuurder in Nieuw-West.

De Amsterdamse raad kent de laatste jaren sowieso een hoog verloop. In de vorige collegeperiode vertrokken dertien van de vijfenveertig verkozen raadsleden tussentijds, hoger dan het landelijk gemiddelde.