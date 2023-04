Danique Tolhoek viert rentree bij Ajax met winnende goal tegen PSV

Nieuws Slechtval­ken op dak Rijksmuse­um eten eigen eieren op; webcams uitgezet

De camera’s van Beleef de Lente op het dak van het Rijksmuseum zijn dinsdagmorgen uitgezet. Reden is dat de slechtvalken die daar broedden alle eieren in hun nest hebben opgegeten, omdat het legsel niet in orde was.