Darkstore Flink op Nassaukade in West moet sluiten van rechter

De vestiging van Flink op de Nassaukade moet sluiten. De gemeente legde begin juli al een last onder dwangsom op, omdat de darkstore niet in het bestemmingsplan zou passen en overlast veroorzaakte. De rechter onderschrijft dat en wil dat de zaak uiterlijk donderdag sluit.

Op de zitting kon Flink ook niet aangeven 'welk aandeel van de klanten zelf fysiek de boodschappen in het pand doet'.

Flink verbouwde in de afgelopen maanden de zaak en plaatste er onder andere een toonbank, zodat er ook ter plaatse producten konden worden gekocht door consumenten. Maar volgens de rechter gebruikt Flink het pand ‘voornamelijk als opslag- en distributiepunt voor flitsbezorging’ en past dat niet in het bestemmingsplan ‘detailhandel’ dat op het pand rust. Flitsbezorging blijft namelijk de ‘kern van het concept’ van Flink.

Op de zitting kon Flink ook niet aangeven ‘welk aandeel van de klanten zelf fysiek de boodschappen in het pand doet’. Wel meldde Flink dat de omzet van de betreffende vestiging vier ton per maand is en dat er het afgelopen half jaar meer dan duizend keer door consumenten ter plaatse boodschappen in de winkel zijn gekocht. Maar de precieze verhouding blijft volgens de rechtbank onduidelijk.

Ook is er volgens de rechter ‘geen concreet zicht op legalisering’, omdat er nog een voorbereidingsbesluit ligt van de gemeenteraad, waardoor het verboden is voor flitsbezorgers om nieuwe vestigingen te openen. Dit voorbereidingsbesluit kwam er in januari om de wildgroei aan flitsbezorgers te voorkomen tot er concreet beleid is. Inmiddels is dit nieuwe beleid af en zal dit binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Hierdoor zullen hoogstwaarschijnlijk alleen nog darkstores toegestaan worden op industrieterreinen en bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden.

Daarnaast vindt de rechter net als de gemeente dat de gevolgen van de darkstore voor de openbare ruimte en omwonenden een ‘zwaardere druk op de leefomgeving’ legt dan bijvoorbeeld een normale winkel. Flink krijgt van de rechtbank tot en met donderdagavond om de bedrijfsactiviteiten ‘af te ronden’. Daarna moet de darkstore dicht zijn.

Het is de eerste darkstore van flitsbezorger van Flink die nu definitief de deuren moet sluiten. Van concurrenten Gorillas en Getir moesten wel al vestigingen sluiten. Wel heeft de vestiging van Flink op het Van Limburg Stirumplein — eveneens in West — ook al een brief gehad dat de gemeente deze voornemens is om te sluiten. Hier liggen ook meldingen van overlast voor omwonenden aan ten grondslag. Tegen dat besluit kan Flink eerst nog een verweer indienen bij de gemeente zelf en daarna eventueel bij de rechter.