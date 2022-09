Darkstore ombouwen tot supermarkt om gedwongen sluiting te voorkomen: ‘Het is een juridisch kat-en-muisspel’

Volledig scherm Een vestiging van Getir op de Eerste Jacob van Campenstraat, die de flitsbezorger ombouwde tot supermarkt om gedwongen sluiting te voorkomen. © Jakob van Vliet

Van binnen lijkt de supermarkt in de Pijp op eentje zoals je die ook weleens op campings tegenkomt. De meest voor de hand liggende producten liggen er, maar een echte versafdeling ontbreekt en terwijl het bij de Albert Heijn even verderop een komen en gaan van mensen is, zijn hier alleen personeelsleden aanwezig.

De fietsen waarmee bezorgd wordt, staan in een hoek achter een doek geparkeerd en worden uit de winkel gereden als er een bestelling is. Het gevoel dat je hier even naartoe gaat om boodschappen te doen, ontbreekt.

Al op 20 juli oordeelde de rechter dat de vestiging van Getir aan de Eerste Jacob van Campenstraat dicht moest omdat die niet aan het bestemmingsplan voldoet en onder de noemer ‘detailhandel’ valt. Maar tot op de dag van vandaag is de ‘winkel’ nog altijd open, net zoals een vestiging op de Da Costakade in West die woensdag de deuren had moeten sluiten. De flitsbezorger besloot namelijk vlak voor de uitspraak om de darkstore om te bouwen tot een ‘supermarkt’ en bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente.

‘Amsterdam is al rijk bedeeld’

Volgens retaildeskundige Paul Moers voegen de supermarkten van Getir ‘helemaal niets toe’. “Ze zijn duur en hebben geen versafdeling. Ze kunnen leuk zijn voor iemand die paar huizen verderop woont en bijvoorbeeld wc-papier nodig heeft, maar Amsterdam is al rijk bedeeld met goede supermarkten. Winkels met 30.000 producten, daar heb je echt keus.”

Volgens Moers probeert Getir met de supermarkten ‘door de mazen van de wet te kruipen’. “En dat kan niet de bedoeling zijn,” zegt hij. “De gemeente heeft een beleid en de bedoeling daarvan is om het uit te voeren en toe te passen. Als bedrijven creatief worden, dan wordt de gemeente dat ook.”

Getir liet woensdag al in een reactie weten dat de ‘supermarkten’ open blijven omdat ze ‘voldoen aan de juridische vereisten van de gemeente’. “We hebben de gemeente in detail geïnformeerd hoe we aan deze vereisten voldoen. Een van de maatregelen die we hebben genomen is dat de vestiging volledig toegankelijk is gemaakt voor consumenten. Getir zal ook doorgaan met thuisbezorgen, net als de vele bedrijven en winkels die ook inzetten op thuisbezorging.”

Expositieruimte

Ook vermeldde het bedrijf daarbij dat Getir ‘een start-up is in ontwikkeling die luistert naar feedback van klanten, buren en gemeenten. “Vorige week zijn zeven vestigingen in Amsterdam omgezet in ‘art stores’. Door lokale kunstenaars expositieruimte te bieden levert Getir een maatschappelijke bijdrage, terwijl tegelijkertijd de uitstraling van de vestigingen is verbeterd. Getir is hier om te blijven en zal blijven leren en innoveren om aan de wensen van stakeholders te voldoen en zich goed in te passen in de stad.”

Op verdere vragen ging de flitsbezorger niet in. Of het bedrijf een derde vestiging op de Rijnstraat in de Rivierenbuurt – die ook door de gemeente gesommeerd is om te sluiten – zal ombouwen tot supermarkt, blijft onduidelijk. Wel lijkt de situatie op die van de andere twee darkstores die later omgebouwd werden tot supermarkt.

‘Balie geplaatst’

Wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) zegt dat de gemeente net als bij andere vestigingen zal ‘toetsen in hoeverre’ de nieuwe supermarkten passen binnen het bestemmingsplan. “Het voorbereidingsbesluit en het afwegingskader (nieuwe regels waar vestigingen van flitsbezorgers in de toekomst waarschijnlijk aan moeten voldoen) zijn niet voor niets gekomen. Dit was vanwege bovenmatige overlast die flitsbezorging opleverde.”

“Getir heeft nu twee keer, na een schrijven van de gemeente, een balie geplaatst in hun vestigingen en stelt supermarkt te zijn geworden op deze twee locaties,” vervolgt Van Dantzig. “Ik wil vanzelfsprekend toetsen of een supermarkt op die locatie is toegestaan en of de activiteit ook op die manier gedefinieerd kan worden.”

Van Dantzig zegt vooral voor ‘leefbaardere buurten’ te willen zorgen. “Dat dit leidt tot een juridisch kat-en-muisspel is met name voor omwonenden vervelend. Ik hoop dat wij snel helderheid kunnen bieden.”