Darkstore van Gorillas in De Pijp moet van de rechter dicht

Het distributiecentrum van Gorillas aan het Gerard Douplein in De Pijp moet dicht. Volgens de gemeente past de darkstore niet in het bestemmingsplan. Gorillas vocht dat besluit aan, maar kreeg geen gelijk van de rechter.

De gemeente maakte half april bekend dat ze drie vestigingen van flitsbezorgers in De Pijp wilde sluiten. Naast de vestiging van Gorillas gaat het ook om twee andere darkstores, van Getir in de Eerste Jacob van Campenstraat en van Zapp in de Daniël Stalpertstraat. Die van Zapp is inmiddels definitief dicht, woensdag maakte het bedrijf bekend zo goed als zeker Nederland te gaan verlaten. De vestiging van Getir is nog open. Ook daar volgt binnenkort nog een rechtszaak over.

Gorillas bepleitte tijdens de rechtszaak dat de darkstore niet in overtreding is, ‘omdat er geen strijd is met het bestemmingsplan’. Volgens de flitsbezorger vallen de activiteiten van het bedrijf ‘onder de bestemming detailhandel’. Gorillas erkende wel dat er sprake is van overlast, maar dat het ‘onvoldoende gelegenheid’ heeft gekregen om die overlast weg te nemen en dat de klachten vooral van één persoon kwamen.

De rechter gaat daar echter niet in mee en vindt dat er geen sprake is van activiteiten die vallen onder detailhandel. ‘Van detailhandel is geen sprake omdat winkelend publiek de darkstore niet kan in- en uitlopen om fysiek zelf producten uit te kiezen en te kopen.’ Gorillas biedt zijn producten alleen online aan en het pand dient volgens de rechter alleen als opslagplaats voor producten die bezorgd kunnen worden.

Dat de klachten vooral van één persoon zouden komen, vindt de rechter ook geen reden om de sluiting tegen te gaan. Met de ‘dichtgeplakte ramen, transportbewegingen en rumoer van de fietsbezorgers, laden en lossen buiten winkeltijden’ is het aannemelijk dat de darkstore een ‘zwaardere druk op de leefomgeving legt’ dan andere winkels.

Vorig jaar klaagden buurtbewoners in Het Parool over de komst van de darkstores. “Dit is geen normale stadsherrie meer,” zei een buurtbewoner onder andere.

Goed nieuws

Wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) vindt het ‘goed nieuws’ dat de rechter de gemeente in het gelijk heeft gesteld en zo de ‘leefbaarheid van buurten beter kan beschermen’. “Binnenkort hebben wij weer een afspraak met de flitsbezorgers om met hen te kijken hoe hun activiteiten wel in bestemmingsplannen passen, zonder de leefbaarheid van straten en buurten aan te tasten,” aldus de wethouder.

Gorillas moet de darkstore uiterlijk vrijdag 24 juni om 24.00 uur sluiten. Het bedrijf kan nog wel in beroep gaan en een bodemprocedure starten. Gorillas was nog niet bereikbaar voor commentaar.

