Darkstores Getir en Flink in West moeten 14 september dicht van gemeente, Flink stapt naar rechter

Reportage Boardsli­des en kickflips bij amateurwed­strijd: ‘Vrijheid is waar skateboar­den voor mij om draait’

Zaterdag was op Zeeburgereiland de laatste stop van de Best Foot Forwardcompetitie 2022, de grootste amateur skateboardtour van Europa. Skateboarders konden hier een ticket verdienen voor de Europese finale in Innsbruck, met als hoofdprijs een wedstrijd in Tampa, Florida in het verschiet.

28 augustus