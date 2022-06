Darkstores in De Pijp moeten vrijdag sluiten van gemeente: Gorillas stapt naar rechter

NieuwsDe gemeente wil dat de drie vestigingen van Gorillas, Getir en Zapp in De Pijp vrijdag sluiten. De gemeente kondigde al eerder aan dat de darkstores dicht moeten, omdat ze niet in het bestemmingsplan zouden passen. Gorillas stapt naar de rechter om dat besluit aan te vechten.

Volledig scherm Drie flitsbezorgers zijn de afgelopen weken tegen het besluit van de gemeente in beroep gegaan, maar hebben het college niet kunnen overtuigen. © Eva Plevier

Het gaat om de vestigingen van Getir in de Eerste Jacob van Campenstraat, van Zapp in de Daniël Stalpertstraat en van Gorillas aan het Gerard Douplein. Medio april kondigde de gemeente al aan dat de distributiecentra dicht moeten omdat de ‘impact op de buurt te groot’ zou zijn, maar een definitieve datum was nog niet bekend. Vorig jaar klaagden buurtbewoners in Het Parool over de komst van de darkstores. “Dit is geen normale stadsherrie meer,” zei een buurtbewoner onder andere.

De drie flitsbezorgers zijn de afgelopen weken tegen het besluit van de gemeente in beroep gegaan, maar hebben het college niet kunnen overtuigen, ondanks dat ze in de tussentijd meerdere maatregelen hebben genomen. Zo kwam er een gedragscode waarmee ze conflicten met gemeenten en omwonenden van hun filialen willen voorkomen. Daarnaast besloot Gorillas om zijn darkstores om 23.00 uur te sluiten in plaats van 00.00 uur ‘om overlast in de late uren te verminderen’ en werd de belofte losgelaten om boodschappen binnen tien minuten te bezorgen.

Naar de rechter

Van de drie flitsbezorgers is Gorillas volgens de gemeente de enige die tot nu toe naar de rechter is gestapt om de sluiting te voorkomen. De zaak dient 20 juni. De verwachting is dat de vestiging van Gorillas tot de uitspraak van de rechtbank open mag blijven. Het bedrijf is om een reactie gevraagd, maar was niet bereikbaar voor commentaar.

Van Getir en Zapp is nog niet bekend wat zij gaan doen, laat een woordvoerder van wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) weten. “Zij hebben tot 10 juni nog de tijd om ook naar de rechter te stappen en anders krijgen ze een dwangsom van 20.000 euro,” aldus de woordvoerder. “En we hebben ook al aangegeven dat als ze niet dichtgaan, de dwangsom verhoogd wordt.”

Getir zegt niet in de media te willen reageren ‘om het lopende proces niet te verstoren’. “We zien er in het algemeen naar uit om met de nieuwe wethouder een constructieve relatie op te bouwen, waarin samenwerking voorop staat,” aldus een woordvoerder. Het bedrijf laat dus nog in het midden of het voor vrijdag ook nog naar de rechter stapt.

Een woordvoerder van Zapp bevestigt dat ze ‘van plan zijn de gemeente te vragen haar besluit te herzien’ en alle opties om de sluiting aan te vechten nog overwegen. “In de tussentijd willen we constructief blijven samenwerken met de gemeente en de nieuwe wethouder, aan een langetermijnplan dat een bloeiende flitsbezorgsector in Amsterdam, en meer lokale werkgelegenheid in de toekomst zal ondersteunen.”

Stad wil groei reguleren

Een darkstore van de flitsbezorger in West aan de Fagelstraat moest eind april wel al de deuren sluiten omdat het volgens de gemeente niet in het bestemmingsplan paste. Het bedrijf vocht die sluiting aan bij de rechter, maar kreeg geen gelijk.

Voorlopig kunnen de vier flitsbezorgers geen nieuwe vestigingen openen. Sinds eind januari is er een verbod dat een jaar duurt op de opening van nieuwe darkstores, om te voorkomen dat de stad de controle verliest op de groei van de relatief nieuwe flitsbezorging. In de tussentijd kan de gemeente beleid maken om de groei te reguleren. De eerste contouren van dat beleid zijn al bekendgemaakt door de gemeente. Zo wil deze geen darkstores meer toestaan in woonwijken of gemengde woon-werkgebieden, en alleen nog op bedrijventerreinen.

