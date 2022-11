De Balkonie verliest financiële buffer en sluit winkel in West, die in Oost blijft open

NieuwsTijdens de coronacrisis zag Friederike Joppen (46) haar financiële buffer in rook opgaan, nu sluit ze na ruim zeven jaar noodgedwongen haar plantenwinkel in de Jan Evertsenstraat. ‘Je hoopt dat alles weer als vanouds gaat draaien na corona, maar dat gebeurde niet.’

In 2015 opende Friederike Joppen De Balkonie in West. Een sfeervolle zaak vol fleurige planten, klein tuinmeubilair en allerlei accessoires voor het Amsterdamse balkon. Een paar jaar later volgde de tweede winkel, in de Javastraat in Oost. Lange tijd runde ze de twee winkels tegelijk, maar in de huidige financieel onzekere tijd bleek dat niet langer mogelijk. “Je hoopt dat alles weer als vanouds gaat draaien na corona, maar dat gebeurde niet.”

Waar Joppen in coronatijd nog eenmalige financiële overheidssteun kreeg en kon teren op een eigen financiële buffer, had ze na de lockdowns moeite weer op te krabbelen. “De mensen houden in deze tijd de hand op de knip. Ik ben natuurlijk geen essentiële winkel.”

Hoewel het teruggaan naar één winkel veel stress en onzekerheid heeft weggenomen, blijft het voor Joppen een spannende tijd. “De voorspellingen in de tuinbranche zijn niet heel positief. Sommige tropische planten worden niet eens meer gekweekt, doordat het warm houden tijdens de kweek te duur wordt door de hoge gasprijzen.”

De beslissing om de winkel in West te sluiten was allesbehalve snel gemaakt. “Het heeft maanden vol stress en soms ook verdriet gekost. Het kiezen tussen de twee winkels blijft natuurlijk een soort Sophie’s choice, maar op een gegeven moment heb ik puur financieel gekeken naar wat de best draaiende winkel was. De winkel in de Javastraat is toch een stuk mooier en vriendelijker, daarom koos ik ervoor die open te houden.”

