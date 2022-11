De Bijenkorf: winkels blijven open tijdens staking

De vakbond verwacht dat zeker in de vestigingen in Amsterdam, Amstelveen en Rotterdam klanten wat zullen merken. “Er zullen afdelingen minder bezet zijn of helemaal niet bezet,” verwacht Linda Vermeulen van FNV Handel in.

Het personeel van De Bijenkorf houdt al langer stakingsacties voor een beter loon . De actievoerders eisen een loonsverhoging van minstens 10 procent, met een minimumloon van 14 euro per uur. De Bijenkorf liet eerder weten niet zo ver te willen gaan in het verhogen van de lonen van zijn circa 2400 medewerkers.

Volgens vakbond FNV liggen de brutolonen in de zeven vestigingen van het luxewarenhuis gemiddeld tussen de 11 en 12 euro per uur. “Zulke salarissen zijn niet van deze tijd, zeker niet in een luxewarenhuis,” zei vakbondsbestuurder Vermeulen in september. “Medewerkers verkopen hier jassen die meer kosten dan ze in een maand verdienen.”