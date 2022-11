De dames van Team Van der Pek willen alle buurtkinderen een fijn sinterklaasfeest bezorgen

Gezondheidsambassadeurs

In het kader van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht hebben de gezondheidsambassadeurs in Noord het voornemen alle kinderen in het stadsdeel in 2033 op gezond gewicht te krijgen. In Amsterdam heeft een op vijf jongeren last van overgewicht. Om dit getal terug te dringen zet de gemeente in op een omgeving waar kinderen leren wat gezonde voeding is, hoe belangrijk slaap is en waarom voldoende beweging in ieders belang is. De gezondheidsambassade is een lokaal project in meerdere stadsdelen waarbij buurtbewoners kinderen leren dat gezonde keuzes heel normaal zijn.