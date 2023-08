De favorieten van Thomas: 'Hier eet ik het liefst pizza's'

Nieuws 15-jarige jongen overleden na scooteron­ge­val bij Linnaeu­spark­weg

Een jongen van 15 jaar is na een val van een scooter aan de Linneausparkweg in Oost overleden. Dat meldt de politie. Een andere jongen van 17 die ook op de scooter zat, raakte zwaargewond. Het is nog onduidelijk wie de scooter bestuurde.