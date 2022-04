De geschiedenis herschreven

Wat

Hollandse Meesters Her-Zien

Waar

OSCAM, Bijlmerdreef

Wie

Jörgen Tjon A Fong, Sylvana Simons, José Montoya, Milette Raats, Marian Duff, Imara Limon

Wanneer

donderdag 18 oktober, 17.00 tot 20.00 uur

Drank en spijs

Sfeer

Hans

is historicus, maar knijpt graag een oogje dicht

Het meisje achter de bar neemt eerst zelf een slok van een nieuwe fles rode wijn. Ze levert daar meteen de verklaring voor: afgelopen zomer was het in dit gebouw geregeld 35 graden en dan kun je zo'n fles rood maar beter even voorproeven.

Prima secundaire arbeidsvoorwaarde.

Ik ben in OSCAM, de culturele trekpleister van het CEC. Dat zijn een hoop afkortingen, zo gaat dat in de cultureel-educatieve sector. In OSCAM wordt deze namiddag de tentoonstelling Hollandse Meesters Her-Zien geopend. Als je naar de schilderijen van de oude meesters kijkt, zou je zomaar kunnen denken dat tijdens de Gouden Eeuw geen zwarte mensen in Amsterdam woonden. Deze tentoonstelling gaat dat beeld rechtzetten.

"Na afloop zijn er hapjes," wordt me meerdere keren verzekerd. Blijkbaar zijn ze er toch niet helemaal gerust op.

We nemen plaats op klapstoeltjes. Aan de zijkant een gouden doek over een stellage, daar gaat het straks gebeuren. De eerste drie van elf fotoportretten van prominente Amsterdammers in de rol van historische, zwarte Hollanders.

Curator Jörgen Tjon A Fong vertelt dat Amsterdam al vroeg een migratiestad was. De stad zag zichzelf als het centrum van de wereld.

"Amsterdam liet zich voorstaan op zijn culturele diversiteit. Dat beeld is ondergesneeuwd."

Hij laat ons een schilderij zien. Centraal zit een zwart jongetje. Achter hem, aan de zijkant, zit een meisje met een hond op schoot. Dat schilderij is in de loop van de tijd Meisje met hond gaan heten.

Tjon A Fong: "Wij gaan van bijfiguren hoofdfiguren maken."

Vraag aan Imara Limon, conservator van het Amsterdam Museum: zijn we dan bezig de geschiedenis te herschrijven?

Limon: "Ja!"

Applaus in OSCAM.

Een van de historische figuren is Hendrik Adrianis, beschermeling van Wilhelmina van Pruisen. Volgens de overlevering hield Wilhelmina erg van hele mooie jongetjes.

Tjon A Fong: "Dan ben ik benieuwd wie model heeft gestaan."

Zijn grote grijns en het gelach in de zaal geven het antwoord wel een beetje weg.

Sylvana Simons is geportretteerd als Elisabeth Samson, de rijkste vrouw in de kolonie Suriname. Ze had diverse plantages en een vermogen van 18 miljoen gulden.

Simons: "Ze was de eerste vrijgeboren zwarte vrouw in Suriname. Toen ze naar Nederland kwam, werd ze gezien als exotische elite."

Zo kan het dus ook.

Het gouden doek valt, in drie etappes. Schitterende foto's inderdaad, in Rembrandtstijl genomen in de Stadsschouwburg.

Er is drank en inderdaad Surinaamse catering in grote taartdozen. Maurice (liever geen achternaam) van OSCAM: "Dit was meer een inhoudelijk programma. Normaal wordt hier na afloop meteen met de heupen bewogen."

Ik geloof hem meteen.

Acteur José Montoya: "Ik heb geen ambitie als fotomodel, maar voor de cause heb ik het gedaan." Met Milette Raats, fotograaf van dienst.

Richard Soesanna, Maurice (liever geen achternaam), Marian Duff en Johannes Roos, allemaal van OSCAM.

Imara Limon en Anna Brolsma van het Amsterdam Museum. Wordt hier de geschiedenis herschreven? "Ja!"

Student Esther, fotograaf Jean van Lingen en zangeres Yemi Schneider: "Mooi! Leerzaam."

Barteam Otty Thomasa en Caitlin van Moorsel, met prima secundaire arbeidsvoorwaarden.