De reactie van Said Razzouki, ‘rechterhand’ van Taghi, stond al vast: stilzwijgen

RechtbankverslagIn liquidatiezaak Marengo stond maandag Said Razzouki (49) centraal, de ‘rechterhand’ van Ridouan Taghi. Omdat hij pas in december in Nederland aankwam, vindt hij het te vroeg voor vragen. ‘Hoe kan ik iets zeggen als ik mijn dossier nog niet heb gelezen?’

Volledig scherm Said Razzouki was maandag voor het eerst aanwezig bij een openbare zitting in de zwaarbeveiligde rechtbank. Veel had hij niet te zeggen. © ANP

Op 7 februari 2020 is Said Razzouki gearresteerd in de Colombiaanse miljoenenstad Medellín, maar hij verzette zich daar vervolgens lang tegen zijn overlevering. Pas 22 maanden nadien kon hij op het vliegtuig naar Nederland worden gezet.

Hordelopen

In de enorme liquidatiezaak Marengo is hij als zeventiende verdachte nu een buitenbeentje: het proces tegen de zestien anderen is bijna toe aan het requisitoir van het trio aanklagers, dat op 8 juni begint. Zo ver is de zaak tegen Said Razzouki nog lang niet.

Zijn twee huidige advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ’t Land kregen pas eind 2021 het toen vijftigduizend pagina’s tellende dossier. Ze zijn zich nog aan het inlezen. Erger nog: in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught verloopt het contact met hun cliënt moeizaam. Een klein euvel zoals het niet beschikken over een leesbril, kan in dit proces zomaar uitgroeien tot een Probleem, omdat het een hele toer blijkt zo’n brilletje ’s lands zwaarst beveiligde inrichting in te voeren. Nog zoiets: een reservering van een laptop door zijn advocaten blijkt niet goed doorgekomen, waardoor onoverkomelijk gedoe ontstaat.

Raadsman Mark Dunsbergen: “In het begin zagen we onze inhaalrace in deze zaak als een wedstrijdje hardlopen, maar het lijkt inmiddels meer op hordelopen: steeds doemt een nieuw obstakel op waar we overheen moeten springen.”

Hoofdlijnen dossiers

De rechtbank voelt mee met de verdachte en zijn advocaten, maar wilde maandag toch in elk geval de hoofdlijnen aan Razzouki voorhouden die zij destilleren uit de stapels dossiers waarin hij een belangrijke verdachte is.

Het gaat om de liquidatie van crimineel Ranko Scekic (Utrecht, 22 juni 2016); het voorbereiden van aanslagen op drie van diens vrienden; de mislukte aanslag op Abdelkarim A., ‘Kleine Abs’ (Utrecht, 11 oktober 2016); de mislukte aanslag en vervolgens de moord op misdaadblogger Martin Kok (Laren, 8 december 2016); de moord op Hakim Changachi (Utrecht, 12 januari 2017) die door de blunderende schutters werd aangezien voor Khalid H., op wie twee dagen later alsnog een mislukte liquidatiepoging werd gedaan.

Daarbovenop komt het overkoepelende dossier, waarin de oudste van de drie verdachte broers Razzouki geldt als leider van de criminele organisatie met liquidaties als oogmerk.

Said Razzouki wilde in zijn blauwe capuchontrui best aanhoren wat de rechtbank in al die dossiers van belang vindt, maar dat is het. “Hoe kan ik iets zeggen als ik mijn dossier niet heb gelezen?” zei hij.

Dus hielden de rechters monologen, al voelde dat ongemakkelijk (‘Dit is heel ongewoon, zulk eenrichtingsverkeer’). Ze droegen de vele onderlinge berichten voor waarin justitie bewijs ziet dat de oude Razzouki uitvoerders van liquidaties aanstuurde – al dan niet van doorgestuurde berichten van Ridouan Taghi, de absolute hoofdverdachte in de zaak. (Over Scekic: ‘Ha ha ha, die waterhoofd leeft niet meer, die hond heeft 5 of 6 kogels door zijn kop gekregen’.)

Ze putten uit de getuigenissen van kroongetuige Nabil B., die samen met boezemvriend en jongere broer ‘Mo’ Razzouki rechtstreeks door Said Razzouki zegt te zijn aangestuurd. En ze haalden nog andere getuigenissen aan.

Steeds stond de reactie al vast: stilzwijgen. Als er antwoorden komen, zal dat later dit jaar zijn.

Schijngevecht

Zo werd de zitting een schijngevecht. Wel werd door het nauwelijks onderbroken opsommen duidelijk hoevéél ‘bewijs’ justitie tegen ook Said Razzouki denkt te hebben vergaard. Het verhoor van kroongetuige Nabil B. over Said Razzouki’s dossiers, gepland voor dinsdag, is uitgesteld nu de verdachte zich nog passief houdt. Deze procesweek zal zo niemand bevredigen.

Volgende week gaat Marengo verder, met de bespreking van de persoonlijke omstandigheden van een trits verdachten.

