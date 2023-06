De Ring A10 Noord krijgt ‘fluisterasfalt’: hoe stil is dat eigenlijk?

Nieuws Dartbord in pand West leidt naar verborgen hennepkwe­ke­rij

Achter een dartbord in een pand aan de Haarlemmerweg in West is vorige week woensdag een verborgen ruimte met een hennepkwekerij aangetroffen, meldt de politie donderdag. Een 45-jarige man uit het Noord-Hollandse Beets is aangehouden voor betrokkenheid.