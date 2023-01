De trouwjurk van Leny Snapper reisde de hele wereld over – en krijgt nu een plekje in het Holocaustmuseum

Schiphol bouwt nieuwe kelder om bagagesys­teem te vervangen en ‘betrouw­baar­heid te blijven garanderen’

Schiphol gaat een nieuwe bagagekelder bouwen. Deze komt op dezelfde plek als de beoogde nieuwe terminal. Over de komst daarvan is nog geen besluit genomen. De nieuwe bagagekelder is nodig omdat ‘aanzienlijke delen van het huidige bagagesysteem aan vervanging toe zijn’, meldt de luchthaven.

