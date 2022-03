Decaan UvA: ‘Nadenken op een eigen kamer is verleden tijd’

Zorgen over mensenhan­de­la­ren rond Oekraïense vrouwen

Er zijn signalen over mensenhandelaren die actief zijn op het Centraal Station in Amsterdam – inmiddels heeft ook burgemeester Femke Halsema hiervoor gewaarschuwd. Oekraïners zouden onder valse voorwendselen, zoals werk of onderdak, worden geronseld voor prostitutie, criminele activiteiten of illegaal werk.

25 maart