Decaan UvA: ‘Nadenken op een eigen werkkamer is verleden tijd’

NieuwsAgneta Fischer, decaan aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de wenkbrauwen van wetenschappers doen fronsen door in een column te stellen dat het idee van diep nadenken op een eigen werkkamer voorbij is.

In de column, verstuurd aan medewerkers van de faculteit maatschappij- en gedragswetenschappen (FMG), stelt ze dat het op de faculteit, gezien de groei van studenten en personeel, tijd is om ‘buiten de box’ te denken.

Ze schrijft dat ze het werknemers heus wel gunt, een bureau met fotolijstje en een plant, maar dat het idee van wetenschappers die een eigen werkkamer nodig hebben om diep en ongestoord na te denken, verleden tijd is. ‘Daar zijn onze vierkante meters in Amsterdam te duur voor. Op het werk ben je om te overleggen, les te geven, of naar seminars te gaan.’

Bezuinigen op diep nadenken

Het buiten-de-boxdenken transformeerde in een paar zinnen tot helemaal niet meer denken. Althans, niet op een eigen kamer op de UvA. Voor zover bekend is het voor het eerst dat er in Nederland op een universiteit wordt voorgesteld om te bezuinigen op diep nadenken.

Volgens Fischer draait het allemaal, naast buiten de box denken, om een ‘open mind hebben’. ‘En dat begint met het opgeven van het idee dat een kamer alleen van jou is.’

Stadsgeograaf Cody Hochstenbach, werkzaam aan de faculteit, schrijft op Twitter: ‘Kijk, vastgoed in Amsterdam is simpelweg veel te waardevol om daar domweg te gaan zitten nadenken.’

Zijn collega Wouter van Gent: ‘Het werk van haar werknemers is niet waardevol genoeg meer voor een plek in de dure Amsterdamse binnenstad: andere activiteiten krijgen voorrang. Academici gaan maar thuis of op straat hun modulehandleidingen en papers schrijven.’

